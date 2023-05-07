По делу о нарколаборатории в Ленобласти проходит десять человек

В поселке Малышево Выборгского района Ленинградской области полицейские прикрыли масштабную нарколабораторию. Сейчас уже задержали троих жителей Санкт-Петербурга, которые могут быть причастны к производству запрещенных препаратов. Проходит проверка и по другим людям.

Из лаборатории изъяли шесть ведер наркотиков. В общей сложности в них находилось 32 килограмма таких веществ. Отдельно в лаборатории обнаружили больше 250 килограммов неустановленных порошков и жидкостей. Их направили на экспертизу.

Разбирательство по факту случившегося продолжается. Среди петербуржцев определили одного организатора и двух «‎химиков». ‎Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Санкт-Петербургу.

Дополнительно в гаражах Петербурга и частном доме в Клеверное нашли еще около 7,5 тысячи литров химических реактивов.

По возбужденному уголовному делу проходит десять фигурантов. Все они заключены под стражу.

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