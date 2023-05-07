Человеческие черепа нашли в разных местах под Петербургом

Под Санкт-Петербургом сразу двое человек обнаружили на улице необычную находку — человеческие черепа. Останки заметили во Всеволожском и Волховском районах.

Два черепа нашли у входа на кладбищенский храм в селе Колчаново по улице Клубной. Здесь их обнаружил священнослужитель. Он же сразу и обратился в полицию с заявлением о странном происшествии.

Если у храма находку в виде черепа еще получается объяснить, то второй случай оказался куда необычнее. Житель Мурино наткнулся на череп у входа в Кавголовский лесопарк поселка Токсово, пишет patrol.spb.

У найденного здесь черепа не хватало нижней челюсти, но все равно было видно, что кость принадлежит человеку.

Сейчас кости направили на проверку в морг. Там по указу сотрудников правоохранительных органов должны выяснить причины смерти людей, которым принадлежали черепа. Возраст костей не уточнялся.