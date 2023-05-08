Илья Авербух представил в Ледовом «Любимые песни о главном»

Трогательный шоу-концерт о войне и Победе в исполнении звездных фигуристов и вокалистов завершился овациями.

7 мая в Ледовом дворце прошел праздничный концерт “Любимые песни о главном на льду” в постановке Ильи Авербуха, приуроченный ко Дню Победы. В трехчасовой программе, посвященной Великой Отечественной Войне и Победе, мечтам и судьбам людей того времени, приняли участие звездные фигуристы, певцы и музыканты, ледовые и воздушные акробаты.На концерт пришли более 10 тысяч зрителей — все они получили приглашения бесплатно от районных администраций, ветеранских организаций или социальных учреждений. Петербуржцы также могли посмотреть концерт в телевизионной трансляции на телеканале “Санкт-Петербург”. Зрители были в восторге. В финале Ледовый дворец сотрясался от оваций, а на улице выстроилась очередь поклонников в ожидании автографов.

Зрителям представили единый рассказ о судьбе поколения, пережившего войну: от беззаботных фокстротов на танцплощадке незадолго до объявления войны до возвращения с фронта долгожданных мужей и отцов, или, наоборот, горя из-за утраты любимых.

Илья Авербух рассказал, что Петербург стал локомотивом всего творческого блока этой программы, посвященной 9 мая. Программа, которая была показана в Ледовом дворце, зародилась в Москве. Потом фигуристы выступали в Ессентуках. И вот теперь они снова вернулись в Петербург с абсолютно эксклюзивной программой, в которой появилось много сюрпризов.

В этот вечер Петербург увидел яркие ледовые пары — как постоянные дуэты, так и совсем новые: Евгения Медведева и Александр Энберт, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (их танец на песню “Дороги” покорил своей нежностью), Албена Денкова и Максим Ставиский, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Наталья Хибибуллина и Илья Княжук.

В этот вечер Петербург увидел яркие ледовые пары — как постоянные дуэты, так и совсем новые: Евгения Медведева и Александр Энберт, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (их танец на песню “Дороги” покорил своей нежностью), Албена Денкова и Максим Ставиский, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Наталья Хибибуллина и Илья Княжук.

Скажу честно, что когда мы готовили наш номер, “Нежность” мне случалось и всплакнуть — он действительно очень нежный и трогательный, про полет в космос, большое вдохновение внутри номера, — призналась Александра Степанова. Особенно, когда выступаешь под живое исполнение, — за это от нас огромная благодарность. Потому что когда каждый инструмент играет вживую, это совершенно другие эмоции, ты по-другому живешь на льду! — добавил ее партнер Иван Букин.

В одиночных номерах свое мастерство и артистизм показали Михаил Коляда (фигурист просто “взорвал” Ледовый под песню Виктора Цоя “Кукушка”) и Алексей Ягудин (“Король дорожек” поразил своей великолепной формой), Александр Самарин, Артем Федорченко, Андрей Мозалев, Евгения Медведева (с сольным номером “Жду весну”), Софья Самодурова, Алина Горбачева, Дарья Усачева, юниоры Михаил Тихонов и Полина Тихонова (совсем не родственники, но оба таланты). Вместе со своими родителями чемпионами мира Алексеем Тихоновым и Марией Петровой, Полина Тихонова выступила в оригинальном “семейном номере”, где Алексей Тихонов показал невероятную тройную поддержку.

Главная задача всей этой программы — передать память о тех годах, тех событиях, тех людях. И мы в нашей семье это делаем. Наша дочь знает об этом, мы с ней говорим, рассказываем ей, мы передаем ей это наследство. И в нашем семейном номере мы как бы олицетворяем эту преемственность поколений, — сказал Алексей Тихонов.

Были и яркие коллективные номера. Огня в программу добавило выступление и выступлениеледовых акробатов. Анатолий Сластин и Григорий Забелло выполнили несколько поистине “смертельных номеров” со зрелищными и опасными поддержками и сальто. Восхищение вызвал и номер ледовых и воздушных акробатов Валерии Лосевой и Валерия Синицына, которые прямо со льда взлетели под своды ледовой арены в пронзительной песне “Журавли”.

Озвучили программу своим живым вокалом звездные артисты Елена Ваенга, Елизавета Арзамасова, Альберт Жалилов, Петр Захаров, Евгения Рябцева и Руслан Ивакин. Сопровождал концерт симфонический оркестр под управлением Николая Погорелова.

Особенным моментом в программе стало выступление фигуристов с ограниченными возможностями. Победители специальной Олимпиады в Казани этого года Анна Яковлева и Роман Зинуров из Петербурга вышли на лед под Первый концерт Чайковского, иллюстрируя своим примером огромные возможности человеческого духа и волю к победе над всеми, самыми фатальными обстоятельствами — главную тему праздничного ледового концерта.