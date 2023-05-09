На МКС поздравили россиян с Днем Победы

С Международной космической станции россиян тоже поздравили с Днем Победы. Свои слова-поздравления передали космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

Они отметили, что защитники Родины навеки останутся в нашей памяти и в страницах истории — в качестве героев и победителей нацизма. Космонавты отметили, что важно не просто помнить и сохранять это, но и преумножать память об участниках Великой Отечественной войны. Рассказывать об их героизме, передавать историю из поколения в поколение, процитировали космонавтов в пресс-службе Роскосмоса, передает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что в России годовая инфляция замедлилась до 2,42%. Об этом говорит Минэкономразвития РФ в своем обзоре о текущей ценовой ситуации. В текущем году предполагается, что инфляция будет на уровне 5,3%. Рассказываем, что на это повлияет.