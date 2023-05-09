Инфляция в России пошла на спад

В России годовая инфляция замедлилась до 2,42%. Об этом говорит Минэкономразвития РФ в своем обзоре о текущей ценовой ситуации. Поясним, что в сравнение брали период с 25 апреля по 2 мая — за эти восемь дней цены подросли на 0,19%. Год к году инфляция продолжила снижаться — до 2,42%», — отмечается в обзоре.

Что подешевело и что подорожало?

Сообщается, что в направлении продовольственных товаров замечен спад цен на 0,06%. Особенно заметно замедляться в росте цен стала плодоовощная продукция.

Что касается непродовольственных товаров, то рост цен ускорился до 0,39%. Свою лепту внесли легковые автомобили, строительные материалы, электро- и бытовые приборы.

Поднялись цены также на туристические услуги — авиабилеты и услуги санаториев.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, инфляция в РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 5,3%. По его словам, это ожидается в том числе за счет отмены индексации тарифов, передает ТАСС.

А дальше?

В дальнейшем все будет зависеть, безусловно, от состояния экономики в текущем году. Нужно будет наблюдать за тем, как быстро она адаптируется, сможет ли справиться с новыми вызовами и так далее.

Пока что Центробанк считает целевой инфляцию в размере 4% в год, а ключевую ставку — в нейтральном диапазоне 6-7% годовых.

Специалисты bankstoday отмечают, что не стоит исключать и фактор влияния нестабильной политической, социальной обстановки. Все это дает о себе знать в части покупательского спроса и предложения.

Например, если новых запретов на импорт не будет, инфляцию удастся удержать, и наоборот.