В Ленобласти сбили второклассника, перебегавшего дорогу

Полицейскими Ломоносовского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Уточняется, что все случилось днем — около 15.00 — 8 мая. Тогда на Промышленной улице в Новогорелово 33-летняя женщина сбила второклассника. Уточняется, что он просто перебегал проезжую часть.

Как итог, в результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован. Сейчас вынесено определение о заведении дела об административном правонарушении. Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейскими проводится проверка по факту ДТП в Тосненском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.