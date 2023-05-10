В России к лету ноутбуки могут упасть в цене

К лету ноутбуки могут заметно подешеветь. Все дело в том, что импортирующие их структуры снизили отпускные цены на 5—30%, пишут «Известия».

Представители и источники издания в этой отрасли считают, что сейчас возник переизбыток ноутбуков и комплектующих для них. Поясняется, что после коронавирусной пандемии, выпускать компоненты стали куда более активно, а вот спрос на ПК подубавился.

Предполагается, что в случае с ноутбуками стоимость в рознице уменьшится на 15% и более. Наиболее сильное падение ожидает самые дорогие, топовые модели.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе СЗТУ напомнили туристам о том, что с 31 мая прекратят свою работы «Зеленые карты», которые действовали при въезде в Финляндию. Уточним, что именно с этой даты срок действия всех ранее выданных полисов будет считаться истекшим.

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