«Зеленые карты» скоро перестанут действовать при въезде в Финляндию

В пресс-службе СЗТУ напомнили туристам о том, что с 31 мая прекратят свою работы «Зеленые карты», которые действовали при въезде в Финляндию. Уточним, что именно с этой даты срок действия всех ранее выданных полисов будет считаться истекшим.

Теперь всем желающим отправиться в путешествие в Финляндию на личном транспорте, потребуется приобрести полисы страхования в автомобильных пунктах пропуска у представителей Таможни Финляндии. Отметим, что без этого полиса невозможно въехать в страну.

Страховка предоставляется разово, но на период от 30 дней до года. Если вы въезжаете на авто, то страховка обойдется вам на 30 дней в 180 евро, а если на мотоцикле — то 455 евро.

Ранее сообщалось, что Абу-Даби признали одним из самых лучших туристических мест для отдыха. Соответствующее результаты предоставили специалисты онлайн-платформы Slingo.