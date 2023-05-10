Назван самый лучший курорт мира для отдыха

Абу-Даби признали одним из самых лучших туристических мест для отдыха. Соответствующее результаты предоставили специалисты онлайн-платформы Slingo.

Поясняется, что при проведении исследования учитывалось количество работающих пятизвёздочных отелей. Так, в Абу-Даби 22% от всех гостиниц – пятизвездочные. В связи с этим город занял почётное второе место в рейтинге.

На первом месте оказался небольшой остров Бекия на Гренадинах. Как выяснилось, здесь 42% пятизвёздочных отелей. Отметим что общая площадь острова – 18 000 км².

Кроме вышеназванных территорий, в пятёрку лучших туристических мест, по данным исследований, попали Кабо-сан-Лукас, Шарм-эль-Шейх и Пунта-Кана.

Ранее стало известно, что в майские праздники туристический поток в России увеличился на 29%. Среде популярных направлений оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград.