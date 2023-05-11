Треть школьников из Петербурга летом вместо моря ждет родная дача

Совсем скоро все школы России распустят учеников на длительные летние каникулы. Перед долгожданным отдыхом у жителей Санкт-Петербурга выяснили, чем летом будут заняты их дети-школьники.

Самым популярным видом для отдыха на каникулы у петербуржцев оказалась дача. Больше трети респондентов (39%) заявили, что «сошлют» детей на лето в деревню. ‎

Еще 28% родителей не стали ничего придумывать, чтобы занять детей на три месяца. У них чада просто останутся дома и будут искать для себя дела в родной обстановке. Данные следуют из опроса сервиса SuperJob.

В летний лагерь детей отправит только 15% петербуржцев. Чуть меньше (13%) организует отдых на Черноморском побережье: в Сочи, Анапе или Геленджике. Более оригинальные направления для летнего туризма рассматривают 3% опрошенных. Они планируют на каникулах посетить с детьми Карелию, Адыгею или Ставропольский край. За границу в Турцию, Египет или Израиль отправится вообще только 1% респондентов.