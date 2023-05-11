Еще рано или уже поздно: оптимальный возраст для беременности

Оптимальный возраст для беременности и родов — причина многих споров. Профессиональным мнением по этому вопросу поделилась гинеколог-репродуктолог Эльвира Исакова.

По мнению врача, наиболее подходящим возрастом можно установить период в плюс-минус 30 лет. После 35 лет шансы забеременеть значительно падают, а риски как для мамы, так и для будущего ребенка наоборот серьезно возрастают.

С возрастам у женщины только снижаются шансы на естественное зачатие. До 35 лет есть возможность в 15-25% случаев забеременеть за один менструальный цикл. После 40 показатель падает до каких-то 3-5%. Об этом эксперт рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Наравне со сложностями в зачатии плодотворно развиваются и риски для ребенка. Если женщина в возрасте до 30 лет, то ее шанс родить ребенка в синдромом Дауна — один к полутора тысячам, после 40 лет это уже один к ста.