С капитана-лейтенанта из Петербурга требовали полмиллиона, а получили семь рублей

В Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд рассмотрел иск от командира местной военной части. Требовалось взыскать с капитана-лейтенанта больше полумиллиона рублей за недостачу имущества.

Выяснилось, что недостачу зафиксировали при приеме дел и должности у военнослужащего. Часть вещей была разукомплектована, и ущерб оценили крайне высоко. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Капитан-лейтенант возражал. По его словам, он ущерба не нанес, а все претензии были еще до его прихода к должности. Суд подтвердил сказанное. Выяснилось, что недостача возникла еще в 2004 году, просто ее пропускали каждый раз ради формальности.

В возбуждении уголовного дела против военного было отказано, так как не нашлось состава преступления.

Позднее была обнаружена реальная недостача пяти часов, компаса и резервуара. К материальной ответственности капитана-лейтенанта все же привлекли: списали с него семь рублей.