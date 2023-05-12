Известен исход нападения на звезду «Улиц разбитых фонарей» Гридасову

В России неизвестные напали на актрису Марину Гридасову. Сейчас звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» находится в ожоговой реанимации.

По словам родственников, через несколько дней женщину уже могут перевести в обычную палату. Жизни российской актрисы из «Тайн следствия» пока больше ничего не угрожает, но профессиональные врачи продолжают на постоянной основе следить за ее состоянием.

Как сообщает NWPress, 63-летняя актриса ушла из дома 1 мая для прогулки по набережной Фонтанки, а потом некоторое время ее не могли найти. Когда отыскать актрису все же удалось, она была в критичном состоянии: избита и без сознания.

В состоянии средней тяжести актрису госпитализировали. Вместе с другими отклонениями у Марины Гридасовой диагностировали переохлаждение, воспаление легких и пневмонию. Подробности нападения остаются неизвестными.

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