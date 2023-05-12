Число турмаршрутов по Петербургу возросло в 26 раз

В Санкт-Петербурге всего за один год сразу в 26 раз увеличилось количество туристических маршрутов. В последнее время в России процветает внутренний туризм, а северная столица — постоянная точка притяжения местных путешественников.

Город на Неве стабильно привлекает россиян разных возрастов и взглядов на мир. Туризм здесь всегда активно развивали, но сейчас местные власти решили ускориться. Пока многие страны недоступны для посещения, можно создать свою маленькую Европу в родном Петербурге.

За один только апрель 2023 года город пополнился на 17 оригинальных турпродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга.

Для гостей доступно буквально все, о чем только можно подумать: от Новой Голландии до инсталляций Ленфильма и музея Фаберже.

Местные гиды стараются уместить в туристические маршруты как можно больше культурных объектов. Такая насыщенность непосредственно влияет на цену удовольствия.