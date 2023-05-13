Ближайшее время петербуржцы не смогут попасть в МДТ

Пока что, как бы вам не хотелось, но попасть в Малый драматический театр (МДТ) на улице Рубинштейна у вас не получится. Вплоть до 16 мая руководство театра отменило показ спектаклей. Такая информация появилась на сайте культурного учреждения.

Пока что дата судебного заседания не определена, ввиду этого отменяются спектакли с 12 по 16 мая включительно.

. Спектакли, заявленные в афише, отменены до 16 мая. Об этом говорится в объявлении театра, опубликованном на сайте в пятницу.

Напомним, что двери театра Роспотребнадзор опечатал 5 мая поздним вечером. Долгое время оставались неизвестными причины опечатывания. Однако позднее сообщили, что ведомство смущают отсутствие маркировки на швабрах и ведерках и несделанные флюорографии у некоторых сотрудников театра.

Какой-либо информации о том, когда заработает театр, пока нет.