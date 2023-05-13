Французская сеть Decathlon отыскала покупателя на часть своих магазинов в России

Французский ретейлер товаров Decathlon нашел покупателя на часть российских филиалов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Заявка на сделку уже одобрена специальной комиссией. Сейчас речь идет о продаже пяти магазинов. Компания может либо продать активы с возможностью обратного выкупа, либо передать бизнес за символическую сумму.

Сейчас на территории нашей страны у компании есть 26 объектов, среди которых один склад, а остальное — магазины. Три магазина находятся в Петербурге и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что председатель федерального следственного комитета Александр Бастыркин поручил доложить ему о нападении на звезду сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Речь идет о Марине Гридасовой. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

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