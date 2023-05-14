Двое мужчин напали на третьего в его же квартире

Полицией задержаны налетчики на съемную квартиру в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел города в своих социальных сетях, а именно — в телеграм-канале.

Известно, что все случилось 4 мая в позднее время. В отделение полиции пришел 35-летний мужчина. Он рассказал, что в его съемной квартире на него напали трое неизвестных.

Ему угрожали предметом, похожим на пистолет. А после еще и отобрали банковскую карту, позже потратив с нее 300 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Уже 12 мая сотрудники полиции смогли задержать двух подозреваемых — 22 и 26- лет. Сейчас они заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что Полицейскими в Бегуницах задержан подозреваемый в налете на магазин в деревне Терпилицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.