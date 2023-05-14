В России появился кошачий отряд МЧС «Семёнычи»

Первый кошачий отряд МЧС России #Семёнычи — сформирован. Об этом рассказали в телеграм-канале ГУ МЧС России. В отряд входят пушистые члены команды из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской ( областей и Республики Коми.

Говорят, что кошки — это некий символ домашнего тепла и уюта, так что пожарные считают пушистых коллег настоящими талисманами. Во-первых, кошки охраняют инвентарь от грызунов, а во-вторых, своим мурлыканьем снимают накопившийся у МЧСников стресс.

Интересно, что кошачий отряд вместе с пожарными выходят на построение по утрам. Некоторые из них даже предсказывают будущее: если кот спит, значит смена пройдет спокойно.

Отряд кошек был создан в память о тюменском коте-пожарном Семёне, который умер 2 мая, прослужив в МЧС три года. Его сбил проезжающий мимо автомобиль.