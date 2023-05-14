Необычный пострадавший: на пожаре спасли «мини-пига»

Конечно, все мы слышали, как пожарные говорят — важна каждая жизнь. Поэтому огнеборцы регулярно спасают не только жизни людей, но и животных тоже. Как правило, это чаще всего собаки или кошки. Но люди порой заводят крайне необычных домашних питомцев.

Так, в центре Архангельска произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Там удалось вывести из задымления хозяйку квартиры, где произошел пожар. Она сразу рассказала, что дома остался ее питомец Мила — свинка.

«Если честно, мы сначала подумали, что в квартире маленькая декоративная свинка. Когда увидели большую многокилограммовую свинью, немного удивились. Приходилось выносить из квартир и кошек, и собак, но свинью я сегодня спасал впервые», — рассказал пожарный МЧС России.

Что ж, и свинью Милу, и людей пожарные спасли. Пожар также, к счастью, был на небольшом участке квартиры — всего два «квадрата», поэтому его удалось оперативно потушить. Распространение огня не было допущено.