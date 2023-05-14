Российскую столицу за майские праздники посетили почти два миллиона туристов

Примерно 1,8 миллиона туристов посетили Москву в дни майских праздников. В расчет брали дни с 29 апреля по 9 мая 2023 года. Такие данные привел мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что такой показатель на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для понимания: в прошлом году за такой же промежуток времени Москву посетили 1,6 миллиона человек.

Конечно же, на фоне роста числа туристов, растет и оборот туротрасли. Сейчас он достиг с конца апреля по 9 мая 61 миллиард рублей. Этот показатель на 12% больше, чем за такой же период прошлого года.

От этой суммы в городской бюджет поступили 8,4 миллиарда рублей, что сопоставимо с бюджетом, который потребуется сейчас ориентировочно на строительство трех новых школ, говорит московский градоначальник Сергей Собянин, передает Ассоциация туроператоров России.