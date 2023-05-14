Россияне рассказали, какие экономические возможности нас ждут через 25 лет

Примерно 45% жителей 60 стран мира предполагают, что в ближайшие 25 лет политических свобод вых странах станет всё-таки больше. Об этом сообщает Telegram канал «опросы изомеры».

В тоже время ещё 19% респондентов предполагают, что, напротив, количество таких свобод пойдёт на спад. Примерно 27% говорят о том, что ситуация вряд ли изменится. Так, например, в России в рост политических свобод верят только 35% опрошенных. При этом больше всего оптимистов оказалась во Вьетнаме (86%) и Нигерии (в 80%).

Если же поднимать тему экономических возможностей через 25 лет, то 48% в мире верит в то, что их будет больше. При этом 23% опрошенных утверждают, что дальше будет только хуже. Интересно, что 21% опрошенных уверен в том, что ситуация будет на том же уровне.

Если говорить конкретно о России, то в экономические возможности – их рост – верят 39% опрошенных. В лидерах по оптимистом все также остается Вьетнам, нигерия, а также Косово.