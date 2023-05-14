Только 18% россиян выступают за общение без норм в интернете

Все мы знаем, что просторы интернета не так уж активно регулируются и контролируются. Так, например, за то, что происходит в средствах массовой информации отвечает Роскомнадзор, а социальные сети в большей степени предоставлены сами себе, находятся вне поля зрения в основной массе. Здесь скорее работает принцип саморегулирования, чем и пользуются многие люди.

Нередко в интернете люди забывают о том, чтобы уважительно общаться, не применять в своей лексике нецензурную брань и прочее. Нередко социальные сети становятся местом для буллинга, оскорблений и прочего.

По данным опроса Аналитического центра НАФИ, примерно 78% опрошенных россиян считают, что в интернете должны соблюдаться общепринятые нормы уважительного общения. В тоже время ещё 18 процентов респондентов из населения Российской Федерации придерживаются мнения, что интернет – это свободное пространство, в нём не нужно придерживаться таких норм общения. Только 4% затруднились с ответом.