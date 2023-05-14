В Ленобласти детская инвалидность пошла на спад

За последние шесть лет в Ленинградской области практически в два раза снизился показатель первичной детской инвалидности.

По информации главы комитета здравоохранения региона Александра Жаркова, сейчас врачи могут сберечь время за счёт проведения реабилитации в условиях отделения анастезиологии и реаниматологии . Это в свою очередь стало доступным за счёт выделения денег на медицинскую реабилитацию детей региона с соответствующими сложностями здоровья.

МК в Ленобласти пишет, что соответствующая программа реализуется в соответствии с имеющейся концепцией развития системы реабилитации и абилитации инвалидов. Это касается и детей-инвалидов.

А теперь мы можем разве что выражать надежду на то, что дальше показатели также будут улучшаться.