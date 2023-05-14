Состоялся вечер памяти Владлена Татарского

В Петербурге в воскресенье, 14 мая, состоялся вечер памяти погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского.

Как пишет издание 78.ру, на мероприятии были и те, кто был в том кафе на Университетской набережной в тот самый день.

Как рассказал один из тех кто присутствовал на мероприятии – некий Вадим – он видел как Владлен убирал статую, а примерно где-то через несколько секунд произошёл взрыв. Он утверждает, что в тот момент практически ничего не было слышно, только шум в ушах. Также он чувствовал сильный запах гари. Через время он вышел на улицу вместе со своим товарищем, которому все попало прямо в глаза. Что касается самого Вадима, то его очки и лицо были в крови и копоти – как у всех, кто сидел недалеко от сцены.

Напомним, что все случилось 2 апреля. Тогда девушка по имени Дарья пришла на творческую встречу военного корреспондента. Она вручила ему статуэтку, в которой была заложена бомба. Как итог, сам Татарский скончался на месте, а различные травмы получили примерно 40 человек.