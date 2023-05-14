В МЧС рассказали о погоде в Ленобласти 15 мая

Понедельник, 15 мая, на территории Ленобласти что и ждать груз. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, в этот день в городе и регионе стоит ждать переменная облачность, местами возможен также кратковременный дождь. Днём 15 мая в некоторых районах может прогреметь гроза. Также известно что днём будет ветер – три-8 м/с, он будет иметь направление юго-восточное.

  • Помимо этого, известно, что ночью температура воздуха составит +5- +10°, а на востоке региона примерно до + 1°. Днём же температура воздуха может прогреться от 18 до 23°. Известно, что также атмосферное давление будет немного понижаться.
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