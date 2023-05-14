В МЧС рассказали о погоде в Ленобласти 15 мая

Понедельник, 15 мая, на территории Ленобласти что и ждать груз. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, в этот день в городе и регионе стоит ждать переменная облачность, местами возможен также кратковременный дождь. Днём 15 мая в некоторых районах может прогреметь гроза. Также известно что днём будет ветер – три-8 м/с, он будет иметь направление юго-восточное.