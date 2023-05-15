ЦМИ Кубатура открывает аутлет

Всем известны аутлеты мультибрендовых магазинов одежды, куда свозятся вещи разных брендов из коллекций прошлых сезонов или после обновления экспозиции и смены ассортимента. Именно такой формат на рынке интерьера и отделочных материалов представит Центр мебели и интерьера Кубатура.

В ЦМИ Кубатура в ближайшее время откроется совершенно новое направление: централизованный OUTLET (аутлет) для мягкой и корпусной мебели, отделочных материалов и декора. Кубатура становится первым Центром Мебели и Интерьера, в котором открывается целый этаж магазинов-распродаж.

Такая концепция продажи товаров является достаточно новым для предметов мебели и товаров для ремонта. В аутлете будут соседствовать совершенно разные по тематике, стилю и цене товары. Компании — представители премиальных и более экономных брендов будут соседствовать на одной площадке в 10 000 квадратных метров. В аутлете можно будет приобрести все для дома: от краски для стен до комплектов готовой мебели по сниженным ценам.

Данный формат является новшеством для Санкт-Петербурга, и в целом для России, и представляет собой магазины в формате OUTLET от производителей и поставщиков со всей страны, собранных в одном месте.

Надеемся, что покупателям понравится новый формат торговых площадей, представленный в ЦМИ Кубатура. Невозможно не оценить удобство приобретения мебели и отделки по привлекательной цене мало того, что в одном здании, так еще и на одном этаже.

Центр мебели и интерьера Кубатура

Kubaturamall.ru

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