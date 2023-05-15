ЦМИ Кубатура открывает аутлет

ЦМИ Кубатура открывает аутлет
Фото предоставлено аутлет Кубатура

Всем известны аутлеты мультибрендовых магазинов одежды, куда свозятся вещи разных брендов из коллекций прошлых сезонов или после обновления экспозиции и смены ассортимента. Именно такой формат на рынке интерьера и отделочных материалов представит Центр мебели и интерьера Кубатура.

В ЦМИ Кубатура в ближайшее время откроется совершенно новое направление: централизованный OUTLET (аутлет) для мягкой и корпусной мебели, отделочных материалов и декора. Кубатура становится первым Центром Мебели и Интерьера, в котором открывается целый этаж магазинов-распродаж.

Такая концепция продажи товаров является достаточно новым для предметов мебели и товаров для ремонта. В аутлете будут соседствовать совершенно разные по тематике, стилю и цене товары. Компании — представители премиальных и более экономных брендов будут соседствовать на одной площадке в 10 000 квадратных метров. В аутлете можно будет приобрести все для дома: от краски для стен до комплектов готовой мебели по сниженным ценам.

фото предоставлено аутлет Кубатура

Данный формат является новшеством для Санкт-Петербурга, и в целом для России, и представляет собой магазины в формате OUTLET от производителей и поставщиков со всей страны, собранных в одном месте.

Надеемся, что покупателям понравится новый формат торговых площадей, представленный в ЦМИ Кубатура. Невозможно не оценить удобство приобретения мебели и отделки по привлекательной цене мало того, что в одном здании, так еще и на одном этаже.

Центр мебели и интерьера Кубатура

Kubaturamall.ru

+7(812) 244-10-00

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ЦМИ Кубатура открывает аутлет
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