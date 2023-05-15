Скончался актер Владимир Кузнецов из «Юноны и Авось»

В возрасте 79 лет из жизни ушел отечественный актер Владимир Кузнецов. Артиста многие знали по ролям в фильме-спектакле «Юнона и Авось» и киноленте «Битва за Москву».

Смерть артиста уже официально подтвердили в театре Ленком. Информация о случившемся появилась в группе культурного учреждения в социальной сети «ВКонтакте». При этом причины ухода актера из жизни еще не разглашались. Также трагедию не комментировали и родственники Кузнецова.

Владимир Кузнецов служил в Ленкоме в течение 45 лет. Он пришел в театр сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1969 году и проработал здесь до 2014 года. Многие приходили на спектакли, чтобы увидеть именно его.

Любители российских сериалов могли запомнить Владимира Кузнецова из «Рублевки live» или «Доктора Тырса». Также артист поучаствовал в таких знаменитых проектах, как «Час Волкова» и «Дорожный патруль».