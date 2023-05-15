Юрист: начальство может отозвать сотрудника из отпуска

Законный отпуск — единственное время, когда представители работающей части России могут позволить себе просто отдыхать. Может ли произойти такое, что срочная задача заставит начальство «выдернуть» человека из такого блаженства?

Ситуации бывают разные. Иногда случается, что только сотрудник, который находится в отпуске, может «спасти» компанию. Тогда действительно руководству придется просить работника вернуться назад. Но все не так просто, есть нюансы. Этот вопрос рассмотрел юрист по трудовому кодексу РФ Александр Южалин.

Как сообщает Табло, по мнению эксперта, отозвать специалиста из отпуска действительно можно. Такой механизм контролирует статья 125 ТК РФ. При этом требуется, чтобы сам работник дал согласие на прерывание его отдыха. Если он выражает отказ, ничего не получится. Такое информацией поделились в пресс-службе SuperJob.