Минфин: нелогично распространять льготную ипотеку на «вторичку»

В России продолжают обсуждать новую программу льготной ипотеки. Ее разработали, чтобы поддержать спрос на новостройки, который сейчас значительно упал по стране.

Разработанная программа рассчитана на приобретение жилья на рынке первичной недвижимости. По мнению Минфина РФ, распространять условия и на «вторичку» будет не совсем логично. Об этом рассказал в кулуарах ПМЮФ заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, пишет Restate.

Также чиновник отметил, что поддерживает идею повышения лимитов по ипотечным программам с государственной поддержкой. По мнению Алексея Моисеева, действующие условия остаются достаточно жесткими. В целом правительство не выступает против легкого ослабления.

Обсуждение ипотечных программ будет длиться и дальше. По поводу «вторички» возникает множество вопросов. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что если льготы будут распространены и не нее, то это может только стимулировать строительную отрасль по стране.