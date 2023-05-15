В создание грузовиков и электромобилей в Петербурге инвестируют 35 миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Toyota запустят производство грузовиков для гражданских нужд и электромобилей. В эту деятельность уже готовы инвестировать 35-37 миллиардов рублей.

Такую сумму планирует предоставить концерн ВКО «Алмаз-Антей». Деньги будут выданы банком под обычный коммерческий кредит, льготных программ для этих целей не предусмотрено. Об этом сообщил генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников, пишет ТАСС.

Запустить производство отечественных электромобилей E-Neva планируют уже с 2026 года. Вопрос обсуждался некоторое время ранее, но сейчас деятельность уже точно утвердили: выпуск будет.

Также уже в 2024 году на этом же бывшем заводе Toyota в Петербурге «Алмаз-Антей» начнет выпускать грузовые автомобили БАЗ-S36A11. Они не будут нести другой функции, кроме гражданского пользования.