Пятилетний мальчик проглотил зеркало на приеме у стоматолога в Петербурге

В Санкт-Петербурге специалисты следственного комитета заинтересовались информацией о госпитализации маленького ребенка после посещения стоматологии. Сообщения о трагедии разлетелись в соцсетях и у ряда СМИ в понедельник, 15 мая.

Следствием установлено, что пятилетний мальчик проглотил часть смотрового зеркала. Ротовую полость ребенка осматривали в частной клинике северной столицы.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту случившегося. Правоохранительные органы устанавливают детали происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Санкт-Петербурга.

Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало. Также неизвестно, в каком состоянии сейчас находится ребенок.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестилетняя девочка случайно отравилась спиртом во время прогулки с собственным отцом.