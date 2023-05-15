Эксперт рассказал о способах лечения солнечного ожога

Лето и жара на улице могут не только радовать, но и огорчать. Например, одна из потенциальных проблем — солнечные ожоги. С ними столкнуться может каждый, а вот о лечении мало кто знает.

В первую очередь пострадавшему от солнца человеку нужно охладить обгоревшие участки кожи. Примочки помогут не только убрать жар с места ожога, но и сузить поверхностные сосуды и уменьшить дальнейшее воспаление.

Также можно использовать специальный крем. Если его под рукой нет, то вполне подойдут традиционные методы: сливки или сметана. Об этом рассказал врач-дерматолог Виталий Тарасов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Если ожог серьезный, то на помощь придут медикаментозное лечение или мезотерапия. Эта процедура состоит из специальных инъекций, которые будут бороться с нарушением гидробаланса. За таким лечением уже потребуется обратиться к врачам.