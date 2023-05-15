Дерматолог раскрыл секреты идеального загара

Если раньше признаком аристократии была бледность, то сейчас продемонстрировать достаток наоборот помогает загар. Чтобы получить долгожданный дорогой отлив на коже, недостаточно просто полежать под солнцем. Даже здесь придется постараться.

Есть две процедуры, которые помогут добиться идеального загара. Первая и самая простая — химический пилинг.

Такая процедура обновит кожу от пересохших слоев и улучшит ее оптические свойства. После этого загар сверху ляжет в разы лучше. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал врач-дерматолог Виталий Тарасов.

Вторая секретная процедура — мезотерапия. С ее помощью через инъекции в организм человека вводят природный антиоксидант фукоксантин — каротиноид. Он защищает клетки от токсичных окислителей. Это поможет не только добиться красивого загара, но и не обгореть на солнце.

Также всегда стоит помнить, что время пребывания на солнце должно быть оптимальным. Сидеть на улице весь день не стоит, но постепенно можно увеличивать часы пребывания.