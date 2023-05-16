Куда уходят наши деньги: особенности удержания с зарплаты

Поступление денег на карту всегда вызывает положительные эмоции. Пришедшая зарплата обычно радует. По крайней мере, до тех пор, пока не подумаешь о том, что мог получить гораздо больше.

Из официальной «белой» зарплаты всегда что-то удерживается. С 13% НДФЛ все уже смирились, но есть еще и прочие суммы, которые может взимать из заработка сам работодатель. Разбираемся, сколько и почему можно потерять из общего дохода.

Вычеты «по вине» сотрудника

Чаще всего зарплата начисляется в меньшем размере, если зафиксированы какие-то недочеты со стороны сотрудника. Работодатель может вычитать деньги из зарплаты, но при этом не больше 20% с одного поступления.

Главная причина вычетов — материальный ущерб, который работник нанес компании. Здесь может быть что угодно от испорченной техники до ненадлежащего поведения, которое повлияло на исход сделки. Важно учитывать, что даже для такого вычета требуется ранее оформленный договор о том, что сотрудник несет ответственность за подобные промахи.

Не всегда «вина» сотрудника в вычетах — что-то сразу негативное. Иногда деньги изымают из-за пассивных и внешних обстоятельств. Об этом написали в телеграм-канале «Госуслуги»‎.

Например, часть денег из зарплаты могут «убрать», если аванс полностью не был отработан. Или если ранее по ошибке было начислено больше средств.

Внешнее воздействие

Иногда зарплата приходит в меньшем размере не из-за работодателя, а из-за третьих лиц. Например, судебных приставов. Есть долги по алиментам или кредитам — может быть удержано до 50-70% заработка.

Из приятного стоит учесть, что лимиты не складываются. То есть если сотрудник платит алименты, то удерживать их из зарплаты уже не будут.

Также доступно добровольное удержание, когда сам работник этого требует. Например, сотрудник может по заявлению направлять свою зарплату на погашение кредита еще до получения средств в собственные руки.