В России могут разрешить проведение обысков без решения суда

В России обсуждается проект, по которому могут разрешить проведение обысков в жилье и офисах без предварительного решения суда. В ФСБ уже подготовили соответствующую инструкцию.

Такое изменение в законодательство внесли, потому что некоторые проверки требуют экстренного вмешательства. В таких случаях ожидания разрешения от суда может значительно затягивать процесс.

Как сообщает Табло, обсуждение проекта продлится до конца мая текущего года. Если правки утвердят, то решение суда не потребуется только в тех случаях, когда действительно необходимо оперативное вмешательство.

Например, экстренные обыски могут проводиться по тяжким и особо тяжким преступлениям. Также на оперативность сможет влиять наличии информации о действиях, которые прямо или косвенно угрожают государству или экономической, информационной или экологической безопасности. При этом суд все равно будет в курсе происходящего: его уведомят в течение 24 часов.