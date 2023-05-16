В Петербурге осудили горожанина за невыгул собак

В Санкт-Петербурге прошел суд по делу о ненадлежащем обращении с животными, которое приносит дискомфорт обществу. Ответчик даже не явился на заседание, но его обязали устранить нарушения.

Истцом выступал сосед нарушителя. По его словам, мужчина проживает в квартире с лабрадором. Собаку не выгуливают, так что она испражняется прямо в жилом помещении. Из-за этого не лестничной клетке стоит сильный соответствующий запах, которых мешает жильцам.

Соседи сами делали замечания мужчине, но тот на них никак не реагировал. Да и дальнейший суд не особо заинтересовал нарушителя. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Вместе с истцом положение дел подтвердили и другие свидетели творящегося в доме хаоса. В конечном итоге мужчину обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил.