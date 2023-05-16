Уже выше общероссийского: средняя продолжительность жизни выросла в Петербурге

В Санкт-Петербурге снижается смертность населения. Также в северной столице выросла «ожидаемая продолжительность жизни при рождении».

В среднем россияне живут чуть больше 72 лет. При этом показатель по северной столице уже поднялся выше 76 лет. Стоит учитывать, что еще в прошлом 2022 году здесь говорили о 75 годах жизни.

Смертность по итогам 2022 года упала на 25,9%. Общие показатели снизились, несмотря на пандемию коронавируса. Также меньше стали умирает от сердечно-сосудистых заболеваний (на 8,4%).

Причинами таких положительных изменений в городе на Неве посчитали успешное развитие некоторых медицинских проектов. Например, сейчас удалось повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях с помощью системного подхода. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Ожидается, что изменения в лучшую сторону продолжатся. Для борьбы с заболеваниями также используется диспансеризация, которая помогает диагностировать отклонения вовремя. В 2023 году ее охват должен составить 60,9%.