В Петербурге общая смертность начала снижаться

По данным за прошлый год, средний показатель продолжительности жизни в Санкт-Петербурге достиг 78-80 лет. Такие данные привели на заседании межведомственной комиссии по снижению смертности. Заседание состоялось 16 мая.

Так, в Санкт-Петербурге, если сравнивать с первыми двумя годами пандемии, общая смертность существенно снизилась. Например, известно, что снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и от злокачественных опухолей. Как говорят специалисты, все дело в том, что активно реализуются программы по бесплатному обеспечению граждан лекарственными препаратами.

Чтобы показатель смертности снижался и дальше, в планах охватить население профилактическими осмотрами и диспансеризацией на 61% в 2023-м.

Какие заболевания, напротив, внесли свой вклад в смертность населения, не сообщается. Тем не менее профильные ведомства продолжают обсуждать планы по дальнейшему снижению показателей.

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