В Ленобласти и Петербурге нашли подпольных оружейников

Сотрудники федеральной службы безопасности Российской Федерации пресекли деятельность 165 человек, которые были причастны к восстановлению и сбыту оружия. Об этом рассказывает центр общественных связей федеральной службы безопасности.

В Ведомстве говорят, что подпольные оружейники были пойманы в 44 регионах страны. В том числе в Петербурге и Ленобласти. По адресам проживания всех подозреваемых провели обыски. Как итог, из незаконного оборота изъяли 399 единиц огнестрельного оружия. Среди них было оружие как отечественного, так и иностранного производства.

В частности, удалось изъять пулемёты, автоматы, пистолеты, винтовки, карабины, револьверы, гранатомёты, огнемёты, ружья, противопехотные мины, гранаты, взрыватели, детонаторы.

Помимо этого, было найдено 60 кг пороха и тротила, 387 артиллерийских снарядов и примерно 71 000 патронов. В совокупности прекратили деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.