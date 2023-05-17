В Выборгском районе автомобилист сбил 7-летнего ребенка на самокате

Самокаты — уже давно один из популярных способов передвижения. Кто-то таким образом хочет быстрее добраться из точки А в точку В, кто-то — просто видит в этом неплохой способ развлечения. Так, например, именно второй вариант ближе детям.

Тем не менее стоит помнить, что самокат — вполне может быть участником дорожного движения, а значит и транспортных происшествий. Сейчас в Ленобласти полицией проводится проверка по факту ДТП с ребенком на самокате.

Известно, что все случилось 16 мая вечером на улице Шишкина в Выборгском районе города. Известно, что 32-летний водитель был за рулем «Форда». он ехал по дворовой территории.

Там он сбил 7-летнего ребенка, который ехал на самокате в сопровождении родителей. Как итог, ребенок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицией проводится проверка.