Стали известны даты проведения HIP-UP DANCE FEST в Петербурге

Организаторы HIP-UP DANCE FEST рассказали о том, когда все-таки состоится фестиваль. Это Санкт-Петербургский фестиваль уличных танцев. Как говорит пресс-служба мероприятия, оно вдохновлено уличной культурой города.

Известно, что мероприятие запланировано на новой площадке. В качестве антуража — авто и мото выставки, интеграция танцевальной культуры и авто-мото движения. Организаторы предложили собраться всем желающим по адресу Рощинская улица,38 20 и 21 мая.

Помимо авто и мото выставок, организуют фудкорт, партнерскую зону, джем зону и главную сцену. Для участников также запланирован открытый чемпионат среди соло танцоров и целых команд.

Визитной карточкой фестиваля станет авторское шоу по мотивам легендарного фильма «форсаж». танец в свете фар — машины становятся вокруг сцены, подсвечивая выступления наших финалистов и команд.