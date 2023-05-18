В Петербурге начался снос исторического дома Басевича

Увы, градозащитникам Санкт-Петербурга не удалось отстоять одно историческое здание – дом Басевича. Сносу быть – суд в очередной раз отказался взять объект под предварительную защиту.

Это здание было построено ещё в 1912-м. С 2007-го здание признали аварийным, более того, здесь регулярно происходят пожары. Как сообщили активисты движения «Живой город», уже начался снос дома. Активистам суд отказал в мерах предварительной защиты.

Интересно что КГИОП на данный момент взял под защиту только фасад здания, остальную часть дома всё-таки разрушать. На этом месте планируется построить академию танца Бориса Эйфмана.

Также ранее стало известно, что следственный комитет признавал дом вещественным доказательством в рамках одного возбуждённого уголовного дела. За счёт этого временно удавалось отсрочить снос дома.