Сносим и не платим: в Петербурге будут решать проблему компенсаций после сноса гаражей

Сегодня, 18 мая, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На нём депутаты рассмотрели проект закона, подразумевающий компенсации владельцам снесённых гаражей.

Поясним, на данный момент, если гаражи снесли на месте зданий, построенных по проектам ГЧП или концессий, владельцем светит целое ничего – компенсации не предусмотрено. Новый закон должен решить эту проблему. Если проект закона поддержат и во втором чтении, то владельцам гаражей будут возмещать расходы и убытки из городской казны.

На сегодняшний день ситуация совсем не такая радужная. Пока что такая практика касается только тех, кто лишился гаража из-за полностью оплаченного городским бюджетом проекта. По новому же закону компенсация будет доступна и для тех, кто лишился гаража в результате новой застройки с 1 июля 2008г. То есть на компенсацию смогут претендовать абсолютно все.

Как заявил в ходе заседания представитель губернатора Константин Сухенко, ввиду отсутствия каких-либо компенсаций, среди населения росла социальная напряженность из-за сноса гаражей. Оно и понятно: представьте, что фактически сносится ваше имущество, а взамен ничего не предлагается. Компенсация не имеет какого-то конкретного установленного размера. Сумма компенсации будут расчитывать индивидуально в зависимости от типа гаража. По словам представителя губернатора, в среднем она может составить чуть более 87 000 руб. Бюджет уже учитывает такие необходимые расходы.

На данный момент депутаты парламента поддержали этот проект закона только в первом чтении.