Российским школьникам могут разрешить пересдать ЕГЭ летом

В Госдуме России рассматривается предложение разрешить выпускникам, которые не сдали ЕГЭ, написать экзамен еще раз уже летом. Такая инициатива была неоднозначно принята в обществе.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что переносить пересдачу на следующий год просто бессмысленно. Второй шанс лучше предоставить школьникам пораньше.

При этом отмечается, что сразу 73% школьников жалуются на сильный стресс, а 22% принимают успокоительные. Так, слишком скорая пересдача ЕГЭ сможет только ухудшить эмоциональное состояние школьников, сообщает «360».

Также выдвигается мнение, что нововведение расслабит школьников. Если у выпускников будет еще одна попытка сдать экзамены до начала учебного года, то первые показатели могут значительно снизиться.

В целом большинство обывателей придерживается мнения, что масштабно ничего не изменится. Несмотря на это, вопрос продолжает обсуждаться.