Мишустин подписал распоряжение об открытии филиала РАН в Петербурге

В Санкт-Петербурге появится филиал Российской академии наук (РАН). Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Учреждение будет действовать как региональное отделение федеральной организации. На базе филиала в северной столице будут заниматься научными исследованиями в ряде областей. Деятельность будет вестись как по естественным и гуманитарным наукам, так и по техническим и медицинским.

Также в филиале РАН Петербурга будут заниматься изучением социума и исследованиями сельского хозяйства. Данные следуют из документа, который размещен в открытом доступе на сайте опубликования правовых актов.

Точные даты создания филиала РАН в Санкт-Петербурге в документе не указаны. Сообщается, что зарегистрировать учреждение должны в течение двух месяцев. Недвижимость под точку выделят в течение трех месяцев.

мишустин петербург ран


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Мишустин подписал распоряжение об открытии филиала РАН в Петербурге
Главу ТСЖ Петербурга оштрафовали за оскорбление пенсионерки
Российским школьникам могут разрешить пересдать ЕГЭ летом
В Пулково отменили отправку международных рейсов
Пятую часть коттеджных проектов под Петербургом «заморозили»
В России могут разрешить пересдавать ЕГЭ раньше, чем через год
На сто миллионов оштрафовали петербуржцев за неправильную парковку
Петербуржец отправится в колонию за три удара кулаком