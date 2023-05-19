Мишустин подписал распоряжение об открытии филиала РАН в Петербурге

В Санкт-Петербурге появится филиал Российской академии наук (РАН). Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Учреждение будет действовать как региональное отделение федеральной организации. На базе филиала в северной столице будут заниматься научными исследованиями в ряде областей. Деятельность будет вестись как по естественным и гуманитарным наукам, так и по техническим и медицинским.

Также в филиале РАН Петербурга будут заниматься изучением социума и исследованиями сельского хозяйства. Данные следуют из документа, который размещен в открытом доступе на сайте опубликования правовых актов.

Точные даты создания филиала РАН в Санкт-Петербурге в документе не указаны. Сообщается, что зарегистрировать учреждение должны в течение двух месяцев. Недвижимость под точку выделят в течение трех месяцев.