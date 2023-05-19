Давят на больное: как мошенники разводят петербуржцев на деньги

В Санкт-Петербурге каждый день продолжают фиксироваться удачные случаи мошенничества. Все горожане уже давно знакомы со схемами развода, но все равно остаются те, кто отдает деньги злоумышленникам. Так в чем же причина такого везения аферистов?

Главный залог их успеха — знание больных точек петербуржцев. Да, мошенники действуют по одним и тем же схемам. Но они каждый раз находят именно тех людей, которые точно «‎купятся» на уловки. Разбираем основные механизмы воздействия.

Механизм «спаси близкого»

Телефонные мошенники — хорошие фантазеры. Часто жителей Петербурга выпрашивают отдать крупную сумму, рассказывая про то, что их близкий человек попал в ДТП. На лечение требуются деньги, которые всегда находятся, если хорошо поискать. Особенно у лиц преклонного возраста.

Например, за 18 мая зафиксировано несколько таких происшествий. Как стало известно gazeta.spb, одна из потерпевших, женщина 1939 года рождения, отдала незнакомцам сразу 200 тысяч рублей.

Еще одна пенсионерка на два года младше первой перевела злоумышленникам 300 тысяч рублей. Только ей уже рассказали историю не о лечении, а об избежании ответственности родственницы за ДТП.

Страх потерять деньги

Лишиться собственных денег боятся все. Именно этот страх часто и становится причиной крупных финансовых потерь, как это ни парадоксально.

Мошенники звонят петербуржцам и говорят, что деньги тех пытаются украсть. Жертвы настолько пугаются, что забывают обо всем на свете и собственноручно переводят все сбережения незнакомцам. Потом идут в полицию с заявлением, что их обманули. За 18 мая сумма потерянных таким методом денег превысила два миллиона рублей.

«Да вы же прокляты!»

Наиболее редкий метод развода в Санкт-Петербурге, но тоже действенный, — предложение снять порчу за деньги.

По данным пресс-службы УМВД по городу, одна из пенсионерок отдала незнакомым гадалкам сразу полмиллиона рублей, чтобы те помогли ей решить невидимые проблемы. Снятие порчи оказалось недейственным: мошенниц раскусили.

Сейчас горе-ведьмы из Волгоградской области задержаны и готовятся к суду.