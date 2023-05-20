В Петербурге отремонтируют дом с «Камчаткой» Цоя

В Петроградском районе Санкт-Петербурга проведут капитальный ремонт значимого для горожан здания по улице Блохина. Здесь восстановят дом, в котором находился клуб-музей «Камчатка», где работал Виктор Цой.

Сейчас именно это архитектурное сооружение является визитной карточкой своего района. Местные градозащитники уже давно выступают за то, что привести здание в порядок и полностью отремонтировать.

По итогу Жилищный комитет все же включил дом с «Камчаткой» легенды рок-музыки Цоя в план по капитальному ремонту фасадов. Здание должны восстановить уже до конца текущего 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.

Теперь, когда ремонту все же быть, градозащитники начали волноваться за граффити. Такие рисунки в разное время на строении оставляли поклонники Виктора Цоя и его творчества. Памятный след на доме планируют сохранить, но окончательное решение еще не принято.