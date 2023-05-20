Петербуржцы смогут получать визы прямо по прилете в Иран

С 1 июня 2023 года между Санкт-Петербургом и иранским городом Тегеран наладят прямое авиасообщение. Российские туристы смогут оформить визу по прилете в страну прямо в местном аэропорту.

Сейчас сотрудничество между Ираном и Россией продолжается. Внушающая часть рабочих моментов между государствами сводится к совместному туризму. По этой причине схему получения виз решили немного усовершенствовать и упростить.

Полет из Петербурга

Получение виз будет доступно для жителей всей России. Улететь в Тегеран можно будет из аэропорта любого города РФ, где предоставляется такая возможность.

В Петербурге самолеты до Тегерана будут отправляться из Пулково регулярно с 1 июня. Курировать направление будет авиакомпания Nordwind Airlines, сообщает пресс-служба Воздушных ворот Северной столицы.

Получение визы

Возможность оформления визы для российских туристов уже подтвердили в Министерстве туризма Ирана. Замминистра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Аскар Шалбафиан заявил, что сейчас в стране ожидается рост числа путешественников из РФ, пишут РИА Новости.

Для удобства обеих сторон выдача виз производится сразу в иранских аэропортах.

Также летом 2023 года планируют наладить безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном. Такой новостью поделился замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. Это тоже во многом связано с увеличением турпотока между государствами.

Сейчас Иран и Россия уже обменялись списками туроператоров, которые будут работать на направлении. Трудностей в выдаче виз не предвидится, поскольку механизм уже налажен.