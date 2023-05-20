Петербуржцам напомнили о борьбе со СПИДом накануне дня памяти

В воскресенье, 21 мая, традиционно отмечается Международный день памяти жертв СПИДа. Накануне такого значимого события жителям Санкт-Петербурга напомнили о том, почему важно быть аккуратными с этой болезнью.

По данным ВОЗ, СПИД за время существования унес жизни порядка 40 миллионов человек со всего мира. На территории России проживают больные: семь человек из тысячи заражены ВИЧ инфекцией.

Единственный способ исключить у себя ВИЧ — пройти обследование. На ранних стадиях болезнь может проходить бессимптомно, поэтому для подтверждения статуса требуется медицинский анализ. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Действующая государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России будет актуальна еще до 2030 года. Сейчас по стране регулярно проводятся мероприятия, которые нацелены на борьбу с распространением болезни.

вич петербург спид


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам напомнили о борьбе со СПИДом накануне дня памяти
В России ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов
Мошенник прикинулся электромонтажником и попытался развести пожилую петербурженку
В Петербурге ведется голосование за нового президента Турции
Клещевой энцефалит добрался до Санкт-Петербурга
В России планируют рассмотреть законопроект о вкладах для бедных
На КАД в Петербурге случилось смертельное ДТП с участием спецтехники
Россиянам рассказали об ошибках при украшении дачных участков