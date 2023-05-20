Петербуржцам напомнили о борьбе со СПИДом накануне дня памяти

В воскресенье, 21 мая, традиционно отмечается Международный день памяти жертв СПИДа. Накануне такого значимого события жителям Санкт-Петербурга напомнили о том, почему важно быть аккуратными с этой болезнью.

По данным ВОЗ, СПИД за время существования унес жизни порядка 40 миллионов человек со всего мира. На территории России проживают больные: семь человек из тысячи заражены ВИЧ инфекцией.

Единственный способ исключить у себя ВИЧ — пройти обследование. На ранних стадиях болезнь может проходить бессимптомно, поэтому для подтверждения статуса требуется медицинский анализ. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Действующая государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России будет актуальна еще до 2030 года. Сейчас по стране регулярно проводятся мероприятия, которые нацелены на борьбу с распространением болезни.