Петербург снова в списке популярных направлений туризма

В России определили наиболее востребованные маршруты для летнего отдыха. Россияне традиционно выбирают Санкт-Петербург в качестве места, где можно провести отпуск.

Доля северной столицы от всех бронирований по стране составила сразу 10%. Учитывались данные за будущие июнь, июль и август. Показатель оказался крайне высоким.

Второе место после Петербурга поделили Сочи и Адлер. На эти города пришлось по 8% бронирований. Выбор в пользу юга у россиян вполне можно объяснить логически. Дальше следуют Анапа, Москва и Казань с их 4% у каждого города, пишут РИА Новости.

Если рассматривать стоимость посещения городов с проживанием, то Петербург оказался примерно посередине. Здесь средний чек за номер на день составляет 5,2 тысячи рублей. Показатель снизился на три процента в сравнении с прошлым отчетным периодом.